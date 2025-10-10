تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-10-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي هابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

