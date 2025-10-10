- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-10 11:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عمق سعر النفط خام برنت (Brent) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية حالت دون تعافي السعر طيلة الفترة الماضية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
