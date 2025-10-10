تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-10-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بكسر خط ميل صاعد على المدى القصير، لتسيطر على تحركاته موجة تصحيحية هابطة، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك يتماسك مستوى الدعم المحوري 121,000$ والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، بمساعدة من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، تلك الإشارات المتضاربة ادت إلى هذا التذبذب في التداولات الأخيرة.

