سعر النفط الخام يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 13-10-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر مجدداً فوق مستوى 4,000$، مستفيداً من دعمه الديناميكي الناتج عن بقائه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعزز استمرار الاتجاه الصاعد المسيطر على حركته في المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد خروجها من مناطق تشبع بيعي مفرط، الأمر الذي أكسب السعر زخماً إضافياً قد يمهّد الطريق أمامه لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تحركاته القادمة.

