سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-10-2025

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً تعويض جزء من خسائره الفادحة التي تكبدها في نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعد الأكبر في يوم واحد بتاريخ العملة، وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسب السعر بعض الزخم الصاعد.

ومع ذلك نلاحظ وصول تلك المؤشرات إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مما قد يشير إلى بدء تشكل دايفرجنس سلبي ينبّه لاحتمال ضعف الزخم الصاعد الحالي، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يشكل عائقاً أمام استكمال التعافي على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

