سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 13-10-2025

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، إلا أن تحركاته ما زالت تتأثر بالضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تداول الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وفي الوقت نفسه نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مما ينذر بتلاشي الزخم الإيجابي الحالي، ويزيد من احتمالات عودة السعر للهبوط مجدداً خلال تحركاته القادمة.

