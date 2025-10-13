سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم مهم – توقعات اليوم – 13-10-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدد.

