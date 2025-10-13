سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-10-2025

استقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هابطة استهدفت البحث عن قاع صاعد يحاول الزوج خلالها اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تعافي الزوج بالمدى القريب.

