سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 13-10-2025

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصريف هذا التشبع البيعي، وفي الوقت نفسه يحاول تعويض جزء مما تكبده الزوج من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يمثل مقاومة ديناميكية.

