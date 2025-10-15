سعر الذهب يسجل مستوى قياسي جديد – توقعات اليوم – 15-10-2025

صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، مقتربًا من مستهدفنا السعري عند المقاومة 4,200$، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح السعر سابقًا في تصريف تشبعه الشرائي بها، مما يمنحه مساحة أوسع لمواصلة المكاسب واستهداف قمم جديدة على المدى القريب.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ما يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الذهب مؤخرًا.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

