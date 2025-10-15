- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-15 01:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، مقتربًا من مستهدفنا السعري عند المقاومة 4,200$، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح السعر سابقًا في تصريف تشبعه الشرائي بها، مما يمنحه مساحة أوسع لمواصلة المكاسب واستهداف قمم جديدة على المدى القريب.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ما يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الذهب مؤخرًا.
