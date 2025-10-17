الريبل يتكبد خسائر هذا الأسبوع بأكثر من 14%

انخفض سعر الريبل خلال تداولات اليوم الجمعة جنباً إلى جنب مع أغلب العملات الرقمية ليتكبد خسائر أسبوعية حادة، وذلك في ظل ضعف شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو تصفية بعض حيازتهم من العملات المشفرة.



يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 100% ضد الصين لن تكون مستدامة.



ويواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد بعد إفلاس شركتين في قطاع السيارات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن تساهل معايير الإقراض، خصوصاً في سوق الائتمان الخاص الذي يفتقر إلى الشفافية.



وكشف البنكان الإقليميان "زايونز- Zions" و"ويسترن أليانس- Western Alliance" عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة.



وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قد علّق في مؤتمر أرباح البنك هذا الأسبوع قائلاً: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً هناك المزيد". وذلك في إشارة إلى انهيار شركتي "فيرست براندز" و"تريكولور هولدينغز".



يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.



وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.



وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



ريبل تسعى لجمع مليار دولار لشراء رموز XRP



ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة أن شركة ريبل لابز (Ripple Labs) — المُصدرة لعملة الريبل — تقود جهودًا لجمع مليار دولار لتأسيس احتياطي من العملة الرقمية.



ورغم أن مثل هذه التحركات عادةً ما تُعزز السعر، لم تُظهر العملة أي رد فعل إيجابي يُذكر، حيث تراجعت بنسبة 3.7% إلى 2.3385 دولار، لتبقى قريبة من أدنى مستوى لها في 11 شهرًا، والذي لامسته خلال الانهيار السعري الأخير.



وأوضحت بلومبرغ أن التمويل سيتم عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، على أن تُسهم ريبل بجزء من احتياطياتها الخاصة من الريبل في الصندوق الجديد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2.30 دولار، وتكبدت العملة الرقمية خسائر هذا الأسبوع بنسب 14.4%.