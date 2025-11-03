تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 03-11-2025

واصل سعر عملة لايت كوين LITECOINLTC (LTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالعملة الرقمية، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير على هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 101.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 84.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط