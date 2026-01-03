وفد وزارة المالية يشيد بمحلية ابوحجار كأول مؤسسة تقفل الحسابات بسنار

رحب المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار اليوم بوفد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي برئاسة مدير إدارة التحصيل الإلكتروني والوفد المرافق له بحضور الإدارة المالية بولاية سنار.

وأعلن الاستاذ عبداللطيف يوسف المدير التنفيذي بأن محليته ستكون في مقدمة محليات الولاية في تطبيق التحصيل الإلكتروني والتي تتميز بالشفافية والوضوح.

فيما أشاد الدكتور محمد أحمد الجاك مدير إدارة التحصيل الموحد بولاية سنار بالإدارة المالية بمحلية ابوحجار باعتبارها أول محلية تعمل على قفل الحسابات، مؤكدا أن نظام السداد الإلكتروني آمن وميسر.

إلى ذلك ثمن الدكتور عبدالمحسن أحمد مدير إدارة التحصيل الالكتروني الجهد المبذول من محلية ابوحجار، مشيدا بالإدارة المالية بالمحلية، مؤكدا ان تطبيق التحصيل الإلكتروني سهل وميسر، مشيرا إلى أن هنالك عدة فوائد من خلال السرعة والدقة والشفافية التي تتميز بها وهنالك أداور متكاملة مع الإدارات والمتحصلين والمحاسبين والمراجعين.