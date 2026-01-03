شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبدأ العام الجديد بوصلة رقص مثيرة خلال حفل أحيته بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, في مطلع العام الجديد 2026. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر المطربة الشهيرة تستعرض بوصلة رقص مثيرة خلال حفل زواج أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كعادته أطلق سيل من الانتقادات عبر التعليقات التي لم تخلو من السخرية أيضاً, وكان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (هدى عربي بدأت العام الجديد بالرقيص المثير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

