الين يواصل التعافي قبيل بيانات الأجور اليابانية

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من المستويات الأدنى في أسبوعين ،مستفيدًا من دخول العملة الأمريكية في موجة من جني الأرباح بعد تسجيل أعلى مستوى في أربعة أسابيع.



في ظل ميل غالبية أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، تترقب الأسواق العالمية صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن رابع أكبر اقتصاد فى العالم ،والتي ستوفر أدلة قوية حول المسار المستقبلي لتطبيع السياسة النقدية اليابانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى ( 156.24¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.38¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.80¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في أسبوعين عند 157.30 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.86 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت مستويات الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات قاتمة في الولايات المتحدة ،أظهرت تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر ،في أحدث مؤشرات تباطؤ الأنشطة الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الرابع من العام المنصرم.



أبقت تلك البيانات الضعيفة على توقعات التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأكدت أن المخاطر الجيوسياسية وحدها غير كافية لدعم صعود الدولار الأمريكي .



وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط السلبية جراء تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام، والذي صرح لشبكة "سي إن بي سي" بأنه يرى خطرًا يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.



الفائدة اليابانية

•صدر الأسبوع الماضي فى طوكيو، ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي انعقد يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري وأسفر عن رفع سعر الفائدة إلى 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 1995.



•أظهر المخلص تحول متشدد واضح بين معظم أعضاء مجلس الإدارة، حيث أشار العديد منهم إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.واتفقوا على أن رفع سعر الفائدة تدريجيًا وتقليص التحفيز النقدي ضروري لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الحالي لا يزال مستقر حول 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون يوم الخميس صدور بيانات الأجور اليابانية لشهر نوفمبر ،والتي يعول عليها كثيرًا بنك اليابان في تحديد مسار أسعار الفائدة.



نظرة فنية

