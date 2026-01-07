الريبل ينخفض بحوالي 2% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل عدم اليقين بشأن فنزويلا.

يأتي ذلك بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي أثارت في البداية مخاوف من تداعيات جيوسياسية أوسع. غير أن المتعاملين سرعان ما ركزوا على الجوانب الإيجابية المحتملة.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، بالتزامن مع استقطاب شركات نفط أمريكية كبرى لاستثمار مليارات الدولارات في إصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد.

وأبلغ ترامب الصحفيين في مار-آلاغو أن هذه الشركات ستقوم بـ«إنفاق مليارات الدولارات، وإصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة، ولا سيما البنية التحتية النفطية».

من جانبه، صرح "توماس باركين"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، بأن أي قرارات قادمة حول أسعار الفائدة تتطلب بيانات اقتصادية دقيقة، في ظل مخاطر تحيط بهدفَ البنك المركزي المزدوج، الذي يتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

في المقابل، صرح عضو الفيدرالي "ستيفن ميران"، بأن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس خلال عام 2026، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مشددة وتضغط على النشاط الاقتصادي.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل عن شهر ديسمبر كانون الأول للوقوف على اتجاهات سياسة الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.674.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7245.