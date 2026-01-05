كامل إدريس يؤكد حرص حكومة الأمل على تعزيز التعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية

أكد معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس حرص حكومة الأمل على تعزيز التعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وتسهيل مهام عملها .

جاء ذلك لدى لقائه ظهر اليوم السيد الأمين العام لجمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية د.عبدالله بن سهيل المهيدلي وذلك بحضور كل من د.عبدالرحمن بلعيد رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني والسيد احمد الطيب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني والسفير حامد الجزولي مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب معالي رئيس الوزراء بالزيارة التضامنية المهمة للسيد د.عبدالله بن سهيل المهيدلي والتي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وأشار سيادته إلى أن الزيارة تعكس اهتمام المنظمة بالأوضاع الإنسانية في البلاد.

وعبر معالي السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقدير حكومة الأمل لجهود جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية على مستوى الوطن العربي بصورة عامة والسودان على وجه الخصوص.

وتناول اللقاء حجم الأزمة الإنسانية في السودان، وتزايد الاحتياجات الأساسية في كافة المجالات الإنسانية.

من جانبه عبر السيد الأمين العام لجمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية د.عبدالله بن سهيل المهيدلي عن شكره لمعالي السيد رئيس الوزراء لاتاحة الفرصة لهذا اللقاء.

وأكد التزام المنظمة بدعم مجهودات الهلال الأحمر السوداني.

وأشار إلى إنهم بصدد الدعوة لقيام مؤتمر جامع للمانحين في السودان بالتنسيق والتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان والأمم المتحدة.

