الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 15 فبراير 2026 11:15 مساءً - ما هي أسباب ايقاف الخدمات من مكافحة المخدرات؟ وما هي شروط إيقاف الخدمات في السعودية؟ يصدر قرار إيقاف الخدمات في حق الشخص المدين لشخص آخر ولجهة دون تسديد المستحق عليه، حيث سنعرض من خلال جريدة لحظات نيوز الأسباب التي تجعل مكافحة المخدرات تنفذ قرار إيقاف الخدمات.

أسباب ايقاف الخدمات من مكافحة المخدرات

قرار إيقاف الخدمات قرار قضائي أو إداري صادر عن المحكمة لإلزام الشخص المدعي عليه بالوفاء بما وعد به والالتزام بإعادة حقوق الآخرين، التحقق من القضية المرفوعة بحق الشخص المدعى عليه، ويتم إيقاف الخدمات من قبل مكافحة المخدرات بسبب الآتي:

في حالة إذا ثبت تورط المدعى عليه في القضية المرفوعة ضده.

ارتكاب المدعى عليه جريمة قانونية.

التورط في تجارة المخدرات والممنوعات.

شروط إيقاف الخدمات

في صدد الحديث عن أسباب ايقاف الخدمات من مكافحة المخدرات، يجب الحديث عن أن هناك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ قرار إيقاف الخدمات والتي تتضح في الآتي:

قرار الإيقاف قرار قضائي.

استنفاذ طرق التبليغ والإعلام بالقرار قبل تنفيذه.

ألا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف 180 يوم.

ألا يكون الحبس التنفيذي الوجوبي إلا عند وصول مقدار الدين أو مجموعة لمليون ريال أو أكثر، بعد مرور 3 أشهر على القرار وعدم إيفاء الشخص بالدين.

عدم تقديمه التماس بظروفه إن كان هناك أمر معسر.

هل إيقاف الخدمات فيه سجن

هناك العديد من الحالات التي يتم السجن فيها الشخص الموقع عليه قرار إيقاف الخدمات وهي:

مماطلة الشخص في تسديد الديون المترتبة عليه.

إثبات قيام المشتكى عليه بتوظيف الأموال التي اقترضها.

اقتراض الشخص المدين من أكثر من 5 أشخاص أو مؤسسات مالية دون تسديد.

إذا وصل المبلغ مليون ريال سواء كان من جهة، أو من جهات مجتمعة.

خدمات لا تشملها إيقاف الخدمات

يجب التنويه إلى أن هناك العديد من الخدمات التي لم يتم إدراجها في قرار وقف الخدمات على الأفراد والتي تتضح في الآتي:

الحجز على منزل المواطن أو منزل أسرته.

حجز السيارة الخاصة.

خدمات الصحة.

الحجز على المستلزمات الخاصة.

الخدمات التي يسبب توقفها حدوث ضرر عام.

ألا تزيد قيمة الحجز ثلث الراتب الشهري.

خدمات العلاج.

ما هي الجهات التي يحق لها إيقاف الخدمات

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الجهات التي يحق لها تنفيذ قرار إيقاف الخدمات على كل من المواطن والمقيم والتي تتضح في الآتي:

النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية.

الهيئة القضائية.

لجان الأوراق التجارية.

ديوان المراقبة العامة.

أمانات المناطق

إمارات المناطق.

وزارة الداخلية.

لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل.

تعتبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من الجهات المختصة بتنفيذ قرار إيقاف الخدمات على الشخص سواء كان من المواطنين أو المقيمين في حالة إذا ثبت أنه متورط في أمر ما.