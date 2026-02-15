فهم مادة 77 من نظام العمل السعودي: حقوق الموظفين والعملاء

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 15 فبراير 2026 11:15 مساءً - يتوجب على كل عامل فهم مادة 77 من نظام العمل السعودي لكي يكون على دراية تامة بما له من حقوق من جهة العمل ولدى صاحب العمل في حال انتهاء العقد الخاص بخدمته لأي سبب من الأسباب، وسوف يعرض لكم موقع لحظات نيوز الشرح الكامل لهذه المادة من قانون العمل في المملكة.

فهم مادة 77 من نظام العمل السعودي

إن المادة رقم 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية تركز على حقوق العامل بعد انتهاء عقد عمله دون سبب، وذكرت المادة أن حق العامل في الحصول على التعويض بحالات الفصل يكون وفقًا لشيء مما يلي:

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيكون التعويض مساويًا لأجر نصف شهر عن كل عام قضاه في العمل.

في حال كان العقد محدد المدة، فيكون التعويض مساويًا لأجر المدة المتبقية من العقد.

نص المادة 77 في نظام العمل السعودي

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) بتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ لكي تكون كالآتي:

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

4- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

حقوق العامل في السعودية بعد انتهاء عقده

حدد نظام العمل السعودي حقوق العاملين في المملكة بعد انتهاء عقد العمل الخاص بهم فيما يلي: