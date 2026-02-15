الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 15 فبراير 2026 11:15 مساءً - حجز موعد إصدار هوية تغيير مهنة وكارت العائلة عبر منصة أبشر 1447

حجز موعد في الأحوال المدنية لإصدار هوية وتغيير مهنة وكارت العائلة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة الداخلية هذه الخدمة لتقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، فلا يمكنك الذهاب للأحوال المدنية لإصدار هوية وتغيير مهنة وكارت العائلة دون حجز موعد مسبق إلكترونيا، وذلك حرصاً منها على تقليل الزحام نظرا للظروف التي نمر بها من انتشار فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة المواطنين.

حجز موعد في الأحوال المدنية

وذلك بعد أن قدمت وزارة الداخلية بالسعودية بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر، وتلك الخدمات كخدمة حجز موعد في الأحوال المدنية، وذلك بتحضير بعض الأورق المطلوبة لإصدار هوية وطنية كالتالي:

تحضير صورة شخصية حديثة وملونة بالزي السعودي.

تحضير أوراق التعريف الإلكتروني للأم أو الأب.

في حالة إذا كان المستفيد أقل من 15 عاماً أو لم يتم إصدار هوية وطنية له فيتم إدخال رقم هوية رب الأسرة.

وفي حالة وفاة الأب يرفق صورة مع أصل صك حصر الإرث ومضاف صاحب الطلب فيه للمطابقة.

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

وذلك للقيام بخدمات إصدار هوية وطنية او تغيير مهنة وكارت العائلة عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية: