للمواطن والمقيم | الأحوال المدنية توضح حقيقة الاعتراف بالهوية الرقمية في أبشر

تعمل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على توضيح أكبر قدر من التفاصيل التي ترتبط بالأنظمة حتى يتم الالتزام بها من قِبل المواطنين والمقيمين، ومن ثم تجنب فرض العقوبات عليهم، ومن خلال موقع لحظات نيوز نشارك حقيقة اعتبار الهوية الرقمية في أبشر من الوثائق الإلكترونية المُعترف بها.

أعلنت الأحوال المدنية في السعودية عن أمرٍ يخص الهوية الرقمية في أبشر؛ وهو أنها تعتبر من وسائل الإثبات لهوية الفرد في المملكة العربية السعودية سواءً للمواطن أو المقيم، ومن ثم فإنه من الممكن إشهارها إلى أي جهة أو مسؤول معنيين يطالبون بالحصول على إثبات هوية الفرد.

هل مسموح بالسفر بالهوية الرقمية

في سياق طرح تفاصيل تخص الهوية الرقمية في أبشر وجب لفت الانتباه إلى أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت على أنها ليست من وثائق السفر المسموح به؛ حيث إن المواطن أو المقيم يتوجب عليه إحضار أصل الوثائق الخاصة به بما فيها الهوية.

