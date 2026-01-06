زلزال بقوة 6.2 درجة يهز اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً قوته الأولية 6.2 درجة على مقياس ريختر هز ​منطقة تشوكوجو غرب اليابان اليوم الثلاثاء، ‌وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية ​القوية. وأضافت الوكالة أن مركز ⁠الزلزال ‌في الجزء الشرقي من مقاطعة شيماني، موضحة من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

والزلازل شائعة في اليابان ، إحدى أكثر المناطق ‍في العالم من حيث النشاط ⁠الزلزالي.

وبلغت شدة ​الزلزال خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل ​الذي يتألف من سبعة مستويات.

وأعلنت ‍شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين منطقتي شين-أوساكا وهاكاتا عقب وقوع الزلزال.