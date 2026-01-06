الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يتجاوز الحاجز-توقعات اليوم 6-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-06 04:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية بعد ملامسته لمستوى 210.50 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتجاوزه للحاجز المستقر عند 211.30 لنلاحظ بدء تسجيله لمكاسب جديدة بوصوله نحو 212.15.

 

يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليمكنه ذلك من استغلال إيجابية المؤشرات الرئيسية لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 212.55 وباختراقه سينجح بالوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 213.75, أما عودة السعر للتذبذب دون الحاجز سيجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 210.50 و209.75 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.00 و 212.50 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

