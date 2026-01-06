شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 6-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-06 04:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر البلاتين بتجديده للهجوم الصاعد بثباته مؤخرا فوق مستوى 2085.00$ لنلاحظ تفاعله مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه فوق الحاجز الإضافي المستقر عند 2235.00$ وتحقيقه لمكاسب ملموسة بوصوله حاليا نحو 2335.00$.
لا مفر حاليا أمام سعر البلاتين من استئناف الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه نحو 2380.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمثل بمستوى 2430.00$ ليعزز ذلك فرص وصوله نحو محطات تاريخية جديدة خلال الفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2235.00$ و 2380.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع