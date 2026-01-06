الاقتصاد

سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 6-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-06 04:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر البلاتين بتجديده للهجوم الصاعد بثباته مؤخرا فوق مستوى 2085.00$ لنلاحظ تفاعله مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه فوق الحاجز الإضافي المستقر عند 2235.00$ وتحقيقه لمكاسب ملموسة بوصوله حاليا نحو 2335.00$.

 

لا مفر حاليا أمام سعر البلاتين من استئناف الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه نحو 2380.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمثل بمستوى 2430.00$ ليعزز ذلك فرص وصوله نحو محطات تاريخية جديدة خلال الفترة القريبة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2235.00$ و 2380.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

