سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 6-1-2026

نجح سعر البلاتين بتجديده للهجوم الصاعد بثباته مؤخرا فوق مستوى 2085.00$ لنلاحظ تفاعله مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه فوق الحاجز الإضافي المستقر عند 2235.00$ وتحقيقه لمكاسب ملموسة بوصوله حاليا نحو 2335.00$.

لا مفر حاليا أمام سعر البلاتين من استئناف الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه نحو 2380.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمثل بمستوى 2430.00$ ليعزز ذلك فرص وصوله نحو محطات تاريخية جديدة خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2235.00$ و 2380.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع