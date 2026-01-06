سعر اليورو مقابل الين يتكبد خسائر لحظية-توقعات اليوم 6-1-2026

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية بعد ملامسته لمستوى 210.50 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتجاوزه للحاجز المستقر عند 211.30 لنلاحظ بدء تسجيله لمكاسب جديدة بوصوله نحو 212.15.

يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليمكنه ذلك من استغلال إيجابية المؤشرات الرئيسية لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 212.55 وباختراقه سينجح بالوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 213.75, أما عودة السعر للتذبذب دون الحاجز سيجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 210.50 و209.75 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.00 و 212.50

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع