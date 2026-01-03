سامو زين: عملت مهندس صوت مع عمرو دياب.. وأقصر زيجاتي استمرت 3 أيام وقت الجامعة

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنان سامو زين، فى حلقة من برنامجها «كلام الناس»، المعروض على قناة «mbc مصر»، وتحدث سامو عن عدة موضوعات فنية وشخصية، كما قدم عدداً من أغانيه، وكشف عن بدايات تعارفه مع الهضبة عمرو دياب، وتطرق فى حديثه عن زيجاته، موضحا أن إحداها دامت لـ 11 عاما.

وقال سامو زين خلال الحلقة: «اشتغلت مع عمرو دياب مهندس صوت؛ قبل ما أكون مطرب، عمرو دياب قدوة كبيرة ليس فقط فنياً، بل عملياً والتزاماً وثقافة، نقدر نقول عليه إنه شخص متكامل؛ فى أول حفلة اشتغلت معاه فيها، انبهرت بيه والاستايل بتاعه، هو كان سابق عصره، وطريقة تفكيره والمزيكا بتاعته، هو طول عمره مختلف».

وأضاف: «أول ارتباط ليا كان وقت الجامعة فى لندن، وكنت لسه صغير ومتسرع، كنت شقى جدا، وتزوجت واحدة بعد 3 أيام تعارف، وطلقتها بعد 3 أيام».

وتابع: «أطول زواجه ليا دامت 11 عاما، وأنا متفهم جدا فى الانفصال، وإن دا حصل لعد تفاهم الطرفين، وعلاقتى بتكون جيدة مع الطرف التانى بعد الطلاق، ومحبش إن يكون فيه انفجار عاطفى، والطلاق يحدث بطريقة راقية».

