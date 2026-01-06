تكنولوجيا: Galaxy Book6 الجديد يجمع الأداء المتقدم والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال CES 2026 عن سلسلة Galaxy Book6 الجديدة، بما في ذلك Galaxy Book6 Ultra وGalaxy Book6 Pro وGalaxy Book6، مع تصميم رفيع وأداء قوي يدعم الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي.

تستخدم الأجهزة معالجات Intel® Core™ Ultra Series 3 المبنية على تقنية Intel 18A، مع وحدة NPU مدمجة توفر حتى 50 TOPS لمعالجة المهام الذكية دون الاعتماد على السحابة، وبطاقات رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5070/5060 لتعزيز الألعاب وتحرير الفيديو.

وقد طورّت سامسونج نظام تبريد متقدم يشمل غرفة بخار محسّنة ومراوح تقلل الضوضاء، مع تحسين كفاءة التبريد بنسبة 35% مقارنة بالجيل السابق. توفر البطارية عمر تشغيل يصل إلى 30 ساعة وشحن سريع يصل إلى 63% في 30 دقيقة.

تعرض شاشات Dynamic AMOLED 2X بسعة HDR تصل إلى 1000 نت ووضوح ممتاز حتى في ضوء الشمس، مع معدل تحديث متغير من 30 إلى 120 هرتز وتقنية Vision Booster لضبط الألوان تلقائيًا. يضيف الصوت مع Dolby Atmos تجربة غامرة بفضل مكبرات الصوت الستة وتصميم موازن للويفرات.

توفر الأجهزة ميزات Galaxy AI لتعزيز الإنتاجية، بما في ذلك AI Select وAI Cut Out وNote Assist وSecond Screen وMulti Control لتسهيل العمل بين الأجهزة المختلفة، مع أمان متقدم من Samsung Knox وWindows 11 Secured-core PC، وحماية Samsung Care+.

ستتوفر الأجهزة باللون الرمادي أو الفضي بدءًا من أواخر يناير 2026، مع نسخة Enterprise Edition من أبريل 2026.

المصدر