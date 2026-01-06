الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - تغطية مالية مستمرة ودعم الحكومة لن ينقطع | حساب المواطن يعقب على قرارات الملك سلمان ويوضح آخر تطورات البرنامج

حساب المواطن يعقب على قرارات الملك سلمان ويوضح آخر تطورات البرنامج وفقًا لما ورد في قرارات الملك، حيث قام الملك خلال الفترة الماضية بإضافة قرار جديد بصديد الزيادة والدعم الإضافي المقدم على الدعم الأساسي لبرنامج حساب المواطن، وسوف نتعرف إلى كافة هذه التفاصيل في هذا الصدد عبر جريدة لحظات نيوز.

وجه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وفقصا لما رفعه الأمير محمد بن سلمان لكونه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمرًا بتمديد العمل في برنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر لعام 2026 بجانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج وذلك ضمن رعايتهم المستمرة بالمواطنين لحماية الأسر المستحقة من التداعيات التي ترتبت على ارتفاعات الأسعار العالمية.

تفاصيل قرارات الملك سلمان حول برنامج حساب المواطن

أتى ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الذي صدر في شهر يوليو لعام 2026 م يتقديم دعم مالي إضافي وجديد للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2026 م، وتم توجيه ملكي آخر خلال شهري يناير وأبريل لعام 2026 م بتمديد هذا الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل ومد العمل بالبرنامج وفقًا للضوابط المعلنة سابقًا.

كان برنامج حساب المواطن في المملكة قد قامت الحكومة بإيداغ مبلغ قيمته 3.7 مليار ريال سعودي مخصصة لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث إن عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة رقم 68 وصل إلى 11.2 مليون مستفيد وتابع.

صرح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري في بيان سابق أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين من انطلاقته ما يزيد عن 167 مليار ريال سعودي، منها 2.3 ريال سعودي تعويضات عن الدفعات السابقة.

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى المستحقين من مواطنيها، وتحرص الحكومة على زيادة هذا الدعم كلما استمرت الأسعار في الارتفاع.