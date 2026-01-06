موعد الرد على طلبات حساب المواطن الجديدة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - من الأمور التي يتم البحث عنها من جانب المتقدمين على حساب المواطن هو الموعد الخاص بالرد على الطلبات الجديدة في هذا الأمر، وذلك من أجل التعرف على النتيجة سواء كانت بالرفض أو القبول وسنعرض التفاصيل الخاصة بذلك الأمر.

موعد الرد على الطالبات الجديدة في حساب المواطن

مدة الاستجابة الخاصة بالطلبات الجديدة المتعلقة بحساب المواطن سوف تكون في شهر أكتوبر في حالة تقدم المستفيد بالطلب في شهر سبتمبر.

المسؤولين عن برنامج حساب المواطن يستغرقون فترة تتراوح بين 20 إلى 30 يوم من أجل الرد.

قد يتأخر الرد على الطلبات بسبب الإجازات الرسمية التي تتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

موعد نزول حساب المواطن للمسجلين الجدد

الموعد الخاص بنزول الدعم في حساب المواطن يعتبر ضمن أهم الأمور التي يرغب المسجلين الجدد في التعرف عليها، وسنوضح ذلك في الآتي:

بعد التأكد من استحقاق الطلبات للدعم يحصل المستفيد على جميع المميزات التي توجد في البرنامج.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

حاسبة حساب المواطن

يوجد خدمات عديدة تخص حساب المواطن مقدمة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ومن بين تلك الخدمات خدمة حاسبة حساب المواطن وللاستفادة منها اتبع ما يلي: