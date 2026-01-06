تاخير رواتب بن لادن 1447 ما سببه وهل يستمر؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - يتساءل الكثير عن تاخير رواتب بن لادن ما سببه، حيث إن شركة بن لادن هي من أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من ذلك فإن الشركة مرت بالعديد من الأوقات الصعبة والمشكلات في وقتٍ ماضي، مما أدى إلى قيام الشركة بالإستغناء عن مئات الموظفين، لذلك سنعرف من خلال جريدة لحظات نيوز سبب تأخير رواتب بن لادن.

تاخير رواتب بن لادن ما سببه

سبب تأخير الرواتب في شركة بن لادن غير معروف بشكل دقيق حتى الآن، وذلك لأن الشركة لم تقم بالتصريح عن أي أسباب خاصة بهذا التأخير، ولكن توجد العديد من الآراء التي تقول أنه سبب تأخير الرواتب هو إحتمالية مرور الشركة بأزمة مالية بسبب حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي.

وتوجد آراء أخرى تقول أن الشركة تقوم بإعادة جدولة رواتب الموظفين، ولكن هذه جميعها آراء حيث لم تصرح أي جهة رسمية بسبب تأخير الرواتب أو الموعد المحدد لصرف الرواتب للموظفين والعاملين بالشركة.

تأخير رواتب بن لادن هل يستمر

لقد عانت شركة بن لادن في المملكة العربية السعودية من أزمة مالية كبيرة في وقت سابق، بالإضافة إلى قرار المملكة بمنع دخول المجموعة في أي مشروعات جديدة ووقف تصنيفها، ويرجع السبب في ذلك إلى حادث سقوط رافعة الحرم المكي في موسم الحج عام 2015 ميلاديًا.

وهذا الحادث نتج عنه وفاة ما يقرب من 108 شخص وإصابة أكثر من 238 شخص آخرين، وفي وقت هذا الحادث تأخرت الشركة عن دفع رواتب العمال لمدة أربعة أشهر، مما جعل العمال والموظفون يقومون بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في مدينة جدة من أجل الحصول على رواتبهم.

مشروعات بن لادن في السعودية

لقد قامت شركة بن لادن للمقاولات في المملكة العربية السعودية بعمل مجموعة من المشروعات الخاصة بالبناء والترميم والتوسعة في عدة مناطق، لذلك سنتعرف على أبرز مشروعات شركة بن لادن في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

جسر الجمرا.

صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

طريق المدينة القصيم.

مشروع جبل عمر.

فندق دار التوحيد.

جامعة الملك سعود.

طريق الهدا الجديد.

جامعة أم القرى.

مسجد قباء.

برج الفيصلية.

توسعة الحرم النبوي الشريف.

وقف الملك عبد العزيز آل سعود بمكة المكرمة.

توسعة مدينة الحجاج.

مستشفى الحرس الملكي في الرياض.

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على تاخير رواتب بن لادن ما سببه، حيث إن شركة بن لادن من أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، التي قدمت للكثير من المشروعات الناجحة.