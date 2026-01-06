الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - للمعتمرين من الداخل .. العمرة بالرياض واسعارها 1447

في إطار التعرف على العمرة بالرياض واسعارها، يمكننا الإشارة إلى واحدة من الوسائل التي يتمكن من خلالها العمل على القيام بفريضة العمرة، حيث إن الكثير من الشركات في الرياض تعمل على توفير العديد من العروض التي يتمكن من خلالها الأشخاص العمل على أداء تلك الفريضة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز أسعار العمرة في مدينة الرياض.

العمرة بالرياض واسعارها

هناك العديد من الشركات التي تعمل على تقديم الخدمات الخاصة بالعمرة، يمكن التعرف عليها من خلال الفقرات التالية:

1- حملة تقوى المحدودة للعمرة

يمكننا القول إن تلك الحملة تعتبر من أشهر الحملات، وتعتبر من أكثر الحملات التي تعمل على توفير العمرة بأسعار تنافسية، تبدأ من 175 ريال سعودي، ويمكن أن تصل إلى 300 ريال سعودي، تعمل تلك الحملة على توفير الإقامة في فندق فلسطين القريب من الحرم المكي.

2- حملة قافلة المنار

تعتبر من أهم الحملات في مدينة الرياض، حيث تعتبر واحدة من الحملات التي تعمل على إضافة الأشخاص في مناطق قريبة جدًا من الحرم المكي، وتتميز بالأسعار المميزة التي تبدأ من 130 ريال سعودي، إلى 230 ريال سعودي.

3- حملة قافلة الخير

تعتبر تلك الحملة واحدة من أهم الحملات، حيث إنها تعتمد على توفير وسائل النقل الجماعي للمعتمرين والتي تتميز بكونها فاخرة، بالإضافة إلى الإقامة في فنادق 5 نجوم، تعتبر من الحملات ذات الأسعار التنافسية التي تبدأ من 90 ريال سعودي حتى تصل إلى 100 ريال سعودي.

4- حملة قافة الإيمان

تعتبر تلك الحملة من الحملات المميزة من الناحية السعرية، حيث لا تزيد رسوم العمرة بها عن 125 ريال سعودي ولا تقل عن 90 ريال سعودي، ويمكننا القول إن تلك الحملة من الحملات المميزة التي توفر الإقامة في فندق 3 نجوم.

يمكننا القول إن مدينة الرياض تحتوي على العديد من الشركات المميزة التي يتم من خلالها العمل على توفير خدمات العمرة بشكل مميز، حيث عن تلك الخدمات تعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خلالها العمل على تشجيع المواطنين على أداء الفريضة الدينية الهامة.