كيف التسجيل في منصه جود 1447 وما شروط الاستحقاق لجميع الفئات

كيف التسجيل في منصه جود؟ وما هي شروط الاستحقاق في منصة جود؟ جميعها تساؤلات تم طرحها من قِبل العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، الذي هم بحاجة إلى الدعم المقدم من هذه المنصة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن خطوات التسجيل في منصة جود.

كيف التسجيل في منصه جود

يمكنك التسجيل في منصة جود الإسكان من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة جود الإسكان “من هنا“. من الصفحة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب “خدمات المستفيدين”. قم بالنقر على خيار “كيف استفيد من جود”. قم بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام، ومن ثم انقر على أيقونة “قم بتأكيد هويتك”. اكتب رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال المسجل في حساب أبشر. اضغط على علامة التبويب “تحقق من استحقاقك”. ستتوجه إلى صفحة بها مدى أهلية الاستحقاق من الدعم المقدم من منصة جود الإسكان. فإذا كنت من مستحقي الدعم، قم بالضغط على علامة التبويب “الجمعيات الشريكة”. قم بفلترة النتائج من خلال النقر على زر “تصفية”، ومن ثم إدخال اسم المنطقة التابع لها والمدينة. سيتم عرض كافة الجمعيات المتواجدة في منطقتك. قمّ بالتوجّه إلى إحدى هذه الجمعيات من أجل تقديم طلب الحصول على الدعم. بعد إتمام عملية التحقق من مدى أهليتك للحصول على الدعم، سيتم التواصل معك.

شروط الاستحقاق في منصة جود

سنوضح لكم فيما يلي كافة شروط الاستحقاق للدعم المقدم من منصة جود الإسكان:

من الضروري أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

يفترض أن يكون لدى المتقدم حساب في منصة سكني.

يقتضي ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 5 أفراد.

لا بد تقديم بيان رسمي يوضح قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

يشترط تقديم مستند رسمي يثبت عدم امتلاك المتقدم لسكن خاص به.

طرق التواصل مع منصة جود الإسكان

يقدم الدعم الفني لمنصة جود العديد من طرق التواصل مع الأفراد في المملكة العربية السعودية، من أجل الرد على كافة الاستفسارات، وجاءت طرق التواصل على النحو التالي:

يود الكثير معرفة كيف التسجيل في منصه جود، إذ تعد هذه المنصة من إحدى المنصات التي تعمل على تقدم الدعم السكني للأسر الأكثر احتياجًا من خلال العديد من الجمعيات الخيرية، وهذا ما تم توضيحه خلال الفقرات السابقة.