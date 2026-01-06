الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - زيادة رواتب العسكريين 1447
أصبح هناك عدد كبير من الأشخاص تتحدث عن موضوع زيادة رواتب العسكريين، وهذا لأن الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بإضافة بعض التعديلات والزيادات على رواتب العسكريين، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن زيادة رواتب العسكريين.
زيادة رواتب العسكريين
يعتبر المرتب من أكثر الأشياء الهامة بالنسبة للموظف، وهذا لأنه هو الدافع لاستمرار الموظف طوال الشهر، ولأن في الآونة الأخيرة أصبحت المعيشة غالية، صدر قرار ملكي بزيادة رواتب العسكريين على النحو التالي:
- تكون العلاوة بالنسبة للجندي بقيمة 130 ريال سعودي في السنة.
- اما الرتبة التي تلية وهي رتبة الجندي الاول فتكون قيمة الزيادة في السنة لديه هي 145 ريال سعودي.
- من بعدها رتبة العريف وتكون الزيادة لديه بقيمة 175 ريال سعودي.
- وبعدها تأتي رتبة الرقيب فتكون العلاوة لديه في السنة 250 ريال سعودي.
- ثم تليها رتبة رقيب اول وتكون قيمة الزيادة لديه 300 ريال سعودي في السنة.
- رئيس الرقباء الزيادة السنوية التي تصرف له 360 ريال سعودي.
سلم رواتب العسكريين الأفراد
في إطار تحدثنا عن زيادة رواتب العسكريين كان يجب أن نذكر ما هو سلم رواتب العسكريين الأفراد، والذي يتضح لنا في الجدول الآتي:
|الدرجة
|جندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس الرقباء
|الأولى
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|الثانية
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|الثالثة
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|الرابعة
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|الخامسة
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|السادسة
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|السابعة
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|الثامنة
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|التاسعة
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|العاشرة
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|الحادية عشر
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|الثانية عشر
|4750
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|الثالثة عشر
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|الرابعة عشر
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|الخامسة عشر
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
من خلال حديثنا عن زيادة رواتب العسكريين 1447 تعرفنا على الكثير من المعلومات الأخرى، أهمها أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تهتم بجهود وتعب أبنائها، فهي دائمًا ما تحرص على وضع الزيادات والعلاوات للموظفين حتى يتمكنوا من مواكبة ظروف الغلاء، وهذا يدل على عدل حكومة المملكة.