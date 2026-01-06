الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - زيادة رواتب العسكريين 1447

أصبح هناك عدد كبير من الأشخاص تتحدث عن موضوع زيادة رواتب العسكريين، وهذا لأن الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بإضافة بعض التعديلات والزيادات على رواتب العسكريين، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن زيادة رواتب العسكريين.

يعتبر المرتب من أكثر الأشياء الهامة بالنسبة للموظف، وهذا لأنه هو الدافع لاستمرار الموظف طوال الشهر، ولأن في الآونة الأخيرة أصبحت المعيشة غالية، صدر قرار ملكي بزيادة رواتب العسكريين على النحو التالي:

تكون العلاوة بالنسبة للجندي بقيمة 130 ريال سعودي في السنة.

اما الرتبة التي تلية وهي رتبة الجندي الاول فتكون قيمة الزيادة في السنة لديه هي 145 ريال سعودي.

من بعدها رتبة العريف وتكون الزيادة لديه بقيمة 175 ريال سعودي.

وبعدها تأتي رتبة الرقيب فتكون العلاوة لديه في السنة 250 ريال سعودي.

ثم تليها رتبة رقيب اول وتكون قيمة الزيادة لديه 300 ريال سعودي في السنة.

رئيس الرقباء الزيادة السنوية التي تصرف له 360 ريال سعودي.

سلم رواتب العسكريين الأفراد

في إطار تحدثنا عن زيادة رواتب العسكريين كان يجب أن نذكر ما هو سلم رواتب العسكريين الأفراد، والذي يتضح لنا في الجدول الآتي:

الدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس الرقباء الأولى 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 الثانية 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 الثالثة 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 الرابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 الخامسة 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 السادسة 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 السابعة 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 الثامنة 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 التاسعة 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 العاشرة 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 الحادية عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 الثانية عشر 4750 4990 5690 6765 8010 9480 11175 الثالثة عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 الرابعة عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 الخامسة عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

من خلال حديثنا عن زيادة رواتب العسكريين 1447 تعرفنا على الكثير من المعلومات الأخرى، أهمها أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تهتم بجهود وتعب أبنائها، فهي دائمًا ما تحرص على وضع الزيادات والعلاوات للموظفين حتى يتمكنوا من مواكبة ظروف الغلاء، وهذا يدل على عدل حكومة المملكة.