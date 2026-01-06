اخبار السعوديه

كم راتب الجندي في الامن العام 1447

كم راتب الجندي في الامن العام 1447

قطاع الامن العام يعتبر من أهم القطاعات الأمنية في المملكة، لذلك نجد أن الكثير يرغبون في التعرف على كم راتب الجندي في الامن العام، حيث إن جنود الأمن العام يقوموا بتقديم العديد من التضحيات في سبيل العمل على تطبيق القانون في المملكة العربية ، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على راتب جندي الأمن العام في المملكة العربية السعودية.

يمكننا التعرف على راتب الجندي في الامن العام من خلال الجدول التالي:

رتبة الجندي متوسط الراتب طبقًا للدرجة بالريال السعودي
جندي 3500
جندي أول 4000
عريف 4500
وكيل رقيب 5000
رقيب 6000
رقيب أول 8000
رئيس رقباء 10000

بدلات جندي الأمن العام

يحصل جندي الأمن العام على العديد من البدلات، يمكننا التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

البدل القيمة بالريال السعودي
بدل خطر 600
إعاشة 1000
بدل نقل 500
بدل ميدان 450

شروط الالتحاق بوظائف الأمن العام

تتم عملية الالتحاق بوظائف الأمن العام، من خلال مجموعة من الشروط، يمكن التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

  • الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة بشكل دائم، ولكن يتم استثناء الأشخاص الذين نشـأوا مع أحد الوالدين خارج المملكة لخدمة الوطن.
  • تمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون مسجل ضده أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • ألا يكون قد سبق له التقديم في أحد الوظائف العسكرية، وقد تم تعيينه بها من قبل.
  • أن يتناسب كل من الطول والوزن معًا طبقًا للائحة الطبية.
  • التمكن من النجاح في اختبارات القبول.
  • في حالة الزواج، يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية.
  • في حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة، يجب العمل على معادلتها من الجهات المسؤولة.

تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم الرواتب المميزة للأشخاص العاملين بالوظائف المختلفة بها، حيث يتم تحديد قيمة تلك الرواتب طبقًا لطبيعة الوظيفة التي يعمل بها الشخص، ومدى الخطر الذي يتعرض له في تلك الحالة، لذلك يحصل جنود الأمن العام على رواتب مميزة.

