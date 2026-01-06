الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - بعد الفحص الإجباري للمركبات.. احجز موعد لفحص سيارتك 1447

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية عمل الفحص الدوري للسيارات وذلك بعد أن فرض المرور السعودي حجز موعد من أجل فحص السيارات من خلال منصة سلامة المركبات وذلك بعد الفحص الإجباري للمركبات..احجز موعد لفحص 1447 سيارتك

كيفية حجز موعد لفحص السيارات

يمكن للمواطنين القيام بحجز موعد لفحص السيارات من خلال اتباع التالي: