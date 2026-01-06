- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - بعد الفحص الإجباري للمركبات.. احجز موعد لفحص سيارتك 1447
يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية عمل الفحص الدوري للسيارات وذلك بعد أن فرض المرور السعودي حجز موعد من أجل فحص السيارات من خلال منصة سلامة المركبات وذلك بعد الفحص الإجباري للمركبات..احجز موعد لفحص 1447 سيارتك
كيفية حجز موعد لفحص السيارات
يمكن للمواطنين القيام بحجز موعد لفحص السيارات من خلال اتباع التالي:
- في البداية يجب الدخول على منصة سلامة المركبات من خلال الرابط التالي
- ثم النقر على خيار تعيل أو إلغاء الحجز.
- بعد ذلك يتم كتابة رقم الحجز المرجعي الذي قمت بحفظه وكذلك رقم الجوال.
- ثم يتم الضغط على زر التالي وستظهر أمامك بعض الخيارات الخاصة بتعدبت أو إلغاء الحجز.
- بعدها يتم اختيار النوع المناسب لك ومن ثم الضغط على زر تأكيد.
- في النهاية سوف تتلقى رسالة على هاتفك تتضمن على تعديل أو إلغاء موعد الحجز بنجاح.