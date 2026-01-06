تكنولوجيا: سامسونج توضح كيف تعزز الأنظمة المفتوحة إمكانيات الذكاء الاصطناعي المنزلي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جمعت Samsung Electronics قادة من مختلف الصناعات لمناقشة أهمية تكامل الأجهزة المنزلية الذكية في أولى جلسات منتدى التكنولوجيا الخاص بها خلال CES 2026 في فندق Wynn بمدينة لاس فيغاس.

وتحت عنوان “عندما يتكامل كل شيء: كيف تحقق الأنظمة المفتوحة الذكاء الاصطناعي المنزلي الفعّال”، ركّز الخبراء على كيفية تحويل الشراكات بين الصناعات المنازل المتصلة إلى بيئات ذكية تعمل بسلاسة وتوفر الأمان والدعم للمستخدمين.

اعتمد المتحدثون على أن أساس الذكاء الاصطناعي المنزلي القوي يكمن في التعاون المفتوح وليس الأنظمة المغلقة. مع اعتماد المنازل على أجهزة وخدمات من علامات تجارية وصناعات متعددة، يتيح الانفتاح للأنظمة الذكية العمل معًا بطرق تحقق تأثيرًا ملموسًا.

وشاركت سامسونج رؤيتها بأن الاتصال المفتوح يمكّن الأجهزة المنزلية وأنظمة الطاقة وخدمات الأمان والشركاء الصناعيين من تقديم تجارب مستحيلة في بيئات مغلقة.

وقال Yoonho Choi، رئيس مجلس إدارة Home Connectivity Alliance ورئيس التحالفات الاستراتيجية في Samsung Electronics: “المنزل هو المكان الأكثر خصوصية في حياتنا، لذا يجب أن يكسب الذكاء الاصطناعي المنزلي الثقة بهدوء واحترام مع قيمة يشعر بها المستخدم.

ويتطلب ذلك تكاملًا بين العلامات التجارية ليعمل المنزل كنظام واحد بدلاً من ميزات منفصلة. من خلال التعاون مع HCA وعبر الصناعات، نحول الانفتاح إلى نتائج ملموسة: منازل أكثر أمانًا، روتين أبسط وتوفير قابل للقياس — كل ذلك مبني على الشفافية والموافقة.”

سلّطت سامسونج الضوء على حجم وعمق نظامها البيئي المتصل، مشيرةً إلى أن أكثر من 500 مليون مستخدم بالفعل جزء من مجتمع SmartThings.

وبفضل أكثر من عقد من الريادة في مجال المعيشة المتصلة، تمتلك سامسونج خبرة عميقة في كيفية تطور الذكاء الاصطناعي في المنازل، بدءًا من الأجهزة الذكية الحالية وصولًا إلى الذكاء النظامي المستقبلي. ويتيح هذا الأساس تصميم تجارب AI تتكامل مع الأجهزة والخدمات لتقديم قيمة طبيعية وسلسة للمستخدمين.

وأشار Michael Wolf، مؤسس ورئيس تحرير The Spoon، إلى أهمية تقديم فوائد ملموسة للمستخدمين: “لا يوجد مجال سيحقق فائدة أكبر من المطبخ المتصل بالكامل، الذي يمكّن المستخدمين من معرفة محتويات ثلاجاتهم وربطها بشبكات المياه والتدفئة للحصول على رؤية شاملة تساعد في اتخاذ إجراءات وقائية.”

كما استعرضت الجلسة كيف تمكّن الأنظمة المفتوحة المستهلكين من الحصول على فوائد قابلة للقياس عبر شراكات بين الصناعات.

وذكرت سامسونج شراكتها مع Hartford Steam Boiler (HSB) كمثال فريد على كيفية استخدام بيانات المنازل الذكية بمسؤولية وشفافية لتقديم نتائج ملموسة.

وقال Jed Usich، نائب الرئيس الأول للحلول الاستراتيجية في HSB: “نحن عند نقطة يمكن فيها للمنزل المتصل أن يندمج بسلاسة في حياة المستخدم، ما يعزز الثقة في الأجهزة الذكية ويعود بالفائدة المباشرة على المستهلكين. من خلال شراكتنا مع سامسونج، أنشأنا جسرًا إلى صناعة التأمين يحوّل البيانات البسيطةح إلى توفير ملموس للمستهلكين.”

وأكد المتحدثون أن نجاح الذكاء الاصطناعي المنزلي يعتمد على أن يكون مصممًا ليشعر المستخدم بالراحة ويُندمج طبيعيًا في أنشطته اليومية مثل الطهي والاسترخاء والترفيه ورعاية الأسرة. يلعب التصميم والسرد وفهم السلوك دورًا في جعل الأجهزة المتصلة رفيقًا موثوقًا وهادئًا.

واتفق الجميع على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي المنزلي يعتمد على التكامل بين الأجهزة، والاستخدام المسؤول للبيانات، والتعاون عبر الصناعات، لضمان تقديم منازل ذكية ذات قيمة حقيقية دون المساس بالثقة.

ومع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي وتطوره ليشمل النظام بأكمله، تركز سامسونج على بناء أنظمة مفتوحة تجعل الحياة المتصلة أبسط وأكثر أمانًا وذات معنى.

المصدر