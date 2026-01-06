تكنولوجيا: Fender تطلق أول سماعات لها ببطارية قابلة للتبديل ومدة تشغيل 100 ساعة وHi-Fi USB-C ضمن فعاليات #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توسع Fender نشاطها خارج عالم الجيتارات مع إطلاق سماعات الرأس Mix Over-Ear، مستهدفة عشاق الموسيقى الباحثين عن جودة صوت مميزة وتجربة استخدام مريحة.

وتتوفر السماعات بألوان متعددة تشمل الرمادي الفاتح، الفيروزي، الأزرق، الوردي والأسود، مع إمكانية استبدال وسادات الأذن والبطارية لتعزيز عمر الاستخدام.

توفّر سماعات Fender Mix عمر بطارية يصل إلى 100 ساعة عند التشغيل العادي، بينما يقل هذا الرقم إلى 52 ساعة عند تفعيل عزل الضوضاء النشط (ANC).

وتحتوي السماعات على موصل USB-C مخفي تحت إحدى وسادات الأذن، يسمح بنقل الصوت من الحاسوب أو الهواتف الذكية أو Nintendo Switch 2 بدقة تصل إلى 24 بت و96 كيلوهرتز، مع زمن تأخير أقل من 20 مللي ثانية، ما يجعلها مناسبة للألعاب.

وتدعم السماعات الاتصال عبر كابل AUX 3.5 مم أو USB-C أو البلوتوث 5.3، مع دعم ترميز LC3 وAAC وSBC وتقنية Bluetooth Auracast. كما يمكن استخدامها للمكالمات بفضل الميكروفونات المدمجة. وتعتمد Fender Mix على محركات غرافين بقطر 40 مم، تدعم أيضًا الصوت المحيطي 360 درجة.

تتوفر سماعات Fender Mix بسعر 299 دولارًا، مع عدم إعلان الشركة حتى الآن عن تفاصيل الأسعار والتوافر في أوروبا.

