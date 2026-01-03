والي سنار بالإنابة يدشن الدفعة الثالثة من المساعدات السعودية للولاية

دشن والي سنار بالإنابة الأمين العام للحكومة الأستاذ مجدي برير الجمعة بسنجة الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الشريك الوطني منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وأعرب الوالي بالإنابة عن سعادته بهذا الدعم، محيياً الدور الكبير لمفوضية العون الإنساني والتنسيق التام مع مفوضية الولاية والمنظمات، مؤكداً أن ولاية سنار بدأت مرحلة التعافي بعد التحرير. ووجه رسالة حازمة ضد المتربصين والخلايا النائمة، مؤكداً التزام الحكومة بمحاربة كافة التجاوزات إن وجدت في توزيع المساعدات، داعياً المواطنين لتبليغ السلطات الأمنية أو أمانة الحكومة عن أي تجاوزات.

من جانبه أوضح مدير الموارد البشرية بمنظمة الاغتنام ومسؤول التوزيع بسنار الأستاذ شرف الدين علي إبراهيم أن هذه الدفعة تأتي ضمن مشروع الأمن الغذائي وتشتمل على 110 طن من المواد الغذائية (3 آلاف سلة تحتوي على الدقيق، السكر، العدس، المكرونة، الزيت، والملح).

وأشار إلى أن التوزيع سيستهدف 4 محليات بالولاية وفقاً لخطط مفوضية العون الإنساني بالولاية.

وفي السياق أكد ممثل المدير التنفيذي لمحلية سنجة الأستاذ كمال عبد القادر أن المساعدات ستصل للمواطنين في الأحياء والقرى عبر المناديب لضمان وصولها لمستحقيها، مثمناً جهود منظمة الاغتنام المستمرة في دعم الأمن الغذائي.