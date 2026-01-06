الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - كم سعر تذكرة قطار الرياض القريات ورقم حجز سار 1447

يتساءل كثيرون عن كم يبلغ سعر تذكرة قطار الرياض القريات ورقم حجز سار فأغلب المسافرين يهتمون بمعرفة سعر تذكرة القطار، كما تحرص شركة سار على توضيح قائمة بأسعار الرحلات وذلك من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني الذي توضح من خلاله كافة المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار التذاكر والحجز ودرجات الحجز عبر سار، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بسعر تذكرة القطار.

كم يبلغ سعر تذكرة قطار الرياض القريات

يبحث كثيرون عن كم يبلغ سعر تذكرة قطار الرياض القريات ومن الجدير بالذكر أنه يختلف سعر التذكرة تبعاً للدرجة أو فئة التذكرة، ومن درجات السفر الدرجة الخاصة برجال الأعمال والدرجة الاقتصادية بالإضافة للمقصورة الخاصة، ويمكن تحديد سعر التذكرة تبعاً لدرجة السفر كما يلي:

سعر تذاكر القطار الخاصة بدرجة رجال الأعمال

يوفر قطار سار مقاعد مريحة وكبيرة لعملائه مع تقديم مشروبات ومأكولات، كما توفر صالة انتظار مخصصة لرجال الأعمال مع إمكانية اصطحاب الحقائب ذات الوزن الكبير، ويتم تحديد سعر تذكرة القطار من الرياض القريات كما يلي:

سعر التذكرة من المجمعة لحائل 230 ريال سعودي.سعر التذكرة من القصيم لحائل 175 ريال سعودي.

تكلفة التذكرة من حائل للقريات 325 ريال سعودي.

سعر تذكرة القطار من القصيم للجوف 290 ريال سعودي.

تكلفة التذكرة من القصيم للقريات 265 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة القطار من الجوف للقريات 230 ريال سعودي.

سعر التذكرة من المجمعة للجوف 320 ريال سعودي.تكلفة التذكرة من القصيم للمجمعة 120 ريال سعودي.

يبلغ سعر التذكرة من المجمعة للقريات 495 ريال سعودي.

سعر التذكرة من حائل للرياض الشمال 325 ريال سعودي.

تكلفة التذكرة من القصيم للرياض شمال 205 ريال سعودي.

تبلغ تكلفة التذكرة من المجمعة للرياض الشمال 130 ريال سعودي.

سعر التذكرة من الجوف للرياض الشمال 345 ريال سعودي.

أما سعر تكلفة التذكرة من القريات للرياض الشمال 495 ريال سعودي.

سعر تذاكر القطار من الرياض القريات الخاصة بالدرجة الاقتصادية

يوفر قطار سار بالرحلات الاقتصادية عدة مميزات، فالرحلة تكون مجهزة بمقاعد رائعة ومميزة مع إتاحة شبكة الواي فاي ومقابس خاصة بالشحن وأماكن خاصة بتخزين وشحن الحقائب، ويتم تحديد السعر الخاص بتذكرة القطار في هذه الدرجة كما يلي:

المكان السعر من القصيم لحائل 110 ريال سعودي من حائل للقريات 140 ريال سعودي من المجمعة إلى حائل 160 ريال سعودي من القصيم إلى المجمعة 70 ريال سعودي من القصيم إلى الجوف 175 ريال سعودي من القصيم إلى القريات 170 ريال سعودي من الجوف إلى القريات 105 ريال سعودي من المجمعة إلى الجوف 200 ريال سعودي من المجمعة إلى القريات 240 ريال سعودي من حائل إلى الرياض 140 ريال سعودي من القصيم إلى الرياض 140 ريال سعودي من المجمعة إلى الرياض 70 ريال سعودي من الجوف إلى الرياض 220 ريال سعودي. من القريات إلى الرياض 275 ريال سعودي سعر المقصورة الخاصة من الجوف إلى الرياض 880 ريال سعودي

ومن الجدير بالذكر أن سعر التذكرة الخاص بدرجة المقصورة الخاصة يتوافق مع سعر التذكرة الخاصة بدرجة رجال الأعمال في كافة الرحلات.

الرقم الخاص بحجز سار

وفرت شركة سار إمكانية التواصل من خلال خدمة العملاء وذلك عن طريق رقم البريد الإلكتروني أو من خلال صفحة تويتر أو فيسبوك أو يوتيوب أو انستقرام، كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب 0533104455.

في نهاية مقالنا قد عرفنا كم يبلغ سعر تذكرة قطار الرياض القريات ورقم حجز سار.