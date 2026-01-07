توجيهات بإزالة الأطماء والحشائش والأشجار بمصرف المنسي الفخاخير بمشروع الجزيرة

وقف المهندس محمد عثمان العوض مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة صباح الثلاثاء على مصرف المنسي الفخاخير بقسم التحاميد وغرق مساحات بترع ود سعيد ود عديله واغبش وترعه أميرة بتفتيش الشويرف بسبب مصرف المنسي الفخاخير والذي يبدأ مساره من القسم الجنوبي ويصب في النيل الأبيض بطول أكثر من 200 كيلو متر .

حيث وجه مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة بتحريك آليه حفر عاجله (جيب طويل) لإزالة الحشائش والأشجار.

وأوضح ان إدارة الري قامت بإعداد خطه اسعافيه لتأمين الإحتياجات المائية لمحاصيل العروة الصيفية .

هذا وقد تم عقد اجتماع موسع بقريه و سعيد ضم عدد من مزارعي تفاتيش قسم التحاميد والذين طرحوا مشاكل الري بتفاتيشهم مثمنين دور إدارة الري بالمشروع في معالجة إختناقات الري علي مستوى المشروع .

من جانبه أوضح المهندس عثمان جاسر عثمان المسؤول بإدارة الري أن المشروع في حاله تعافي بعد آثار الحرب، مشيرا إلى أن أيلول الري للمشروع يسهم في سرعه إتخاذ القرار .