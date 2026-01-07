انت الان تتابع خبر مكتب الاتروشي يصدر توضيحا بشأن مقرر البرلمان: كل ما يقال غير صحيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لا يوجد هناك أي قرار رسمي صادر أو اتفاق بين الكتل النيابية بما يتعلق بمقرر مجلس النواب ويخص أخواننا من المكون المسيحي".

وأضاف ان "كل ما يقال وينشر في هذا الشأن غير صحيح"، مشيرا الى "الالتزام بالإتفاقات السياسية ومراعاة التوازن وتمثيل المكونات داخل المؤسسة التشريعية".