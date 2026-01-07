اخبار العالم / اخبار العراق

مكتب الاتروشي يصدر توضيحا بشأن مقرر البرلمان: كل ما يقال غير صحيح

0 نشر
0 تبليغ

مكتب الاتروشي يصدر توضيحا بشأن مقرر البرلمان: كل ما يقال غير صحيح

انت الان تتابع خبر مكتب الاتروشي يصدر توضيحا بشأن مقرر البرلمان: كل ما يقال غير صحيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لا يوجد هناك أي قرار رسمي صادر أو اتفاق بين الكتل النيابية بما يتعلق بمقرر مجلس النواب ويخص أخواننا من المكون المسيحي".
وأضاف ان "كل ما يقال وينشر في هذا الشأن غير صحيح"، مشيرا الى "الالتزام بالإتفاقات السياسية ومراعاة التوازن وتمثيل المكونات داخل المؤسسة التشريعية".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا