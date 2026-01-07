قمة المليار متابع تجمع أبرز صناع المحتوى في قطاع التعليم على مستوى المنطقة والعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في قطاع التعليم على مستوى المنطقة والعالم، والتي تستضيفها الإمارات في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026.

ويقدّم صُنّاع المحتوى المشاركون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في مجال التعليم عبر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها القمة، كما يسهم حضورهم في تعزيز المشهد المعرفي وإثراء المحتوى الرقمي بممارسات مبتكرة تُبسّط العلوم، وتبني المهارات، وتحوّل المعرفة إلى تجربة تعليمية جذابة.

ومن أبرز صناع المحتوى في قطاع التعليم المشاركين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع صانع المحتوى مايكل جاردنر الذي يتجاوز عدد متابعيه 70 مليون شخص، حيث بدأ مسيرته عام 2011، وعمل مع مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى على يوتيوب حول العالم، كما ساهم من خلال منصة GPOP التي أسسها والتي اندمجت مع Underknown بعد عام على تأسيسها، في تطوير منصات رقمية مبتكرة، لتقديم محتوى تعليمي هادف يحقق مليارات المشاهدات حول العالم.

ومن أبرزهم أيضاً جولي والش سميث، الرئيسة التنفيذية لشركة كومبليكسلي، المنصة التي تأسست في عام 2012 على يد المُنتِجين المخضرمين جون وهانك جرين، والتي تقف وراء نجاح أفضل قنوات التعليم على يوتيوب في العالم، وتهدف إلى خلق محتوى موثوق يساعد على بناء المعرفة، وتساعد الطلاب والمدرسين والمتعلمين على نطاق عالمي. ولديها ما يزيد على 32 مليون مشترك على اليوتيوب، وأكثر من 5.5 مليار مشاهدة، حيث تعد واحدة من أكبر المنتجين التعليميين في العالم.

ويشارك في القمة أيضاً أرمن آدامجان، مبتكر منصة Creative Explained وهو صانع محتوى عالمي يتابعه أكثر من 25 مليون شخص مع أكثر من 7 مليارات مشاهدة، حيث يشتهر بتقديم حلول إبداعية وبسيطة للتحديات اليومية، عبر محتوى يركز على الاستدامة، وإعادة التدوير، ومبادرة "افعلها بنفسك"، وقد أصدر ثلاثة كتب حققت مبيعات تجاوزت 70 ألف نسخة عبر موقعه الإلكتروني.

كما يشارك في القمة صانع المحتوى عبدالله عنان، الذي يحظى بأكثر من 19 مليون متابع، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Science Street LLC، كما أسّس منصة "شارع العلوم" عام 2017 لتتطور لاحقاً إلى شركة إنتاج إعلامي متخصصة في المحتوى العلمي.

ومن المشاركين في قمة المليار متابع، مارينا موجيلكو صانعة محتوى ومؤسسة "Silicon Valley Girl" التي يتجاوز عدد متابعيها 18 مليون شخص، وتساعد مارينا الأشخاص الطموحين حول العالم على تحويل شغفهم إلى مصدر دخل، وتعمل في مجالات صناعة المحتوى الإبداعي، وتطوير الأعمال، والإلقاء الجماهيري.

ومن أبرز صناع المحتوى المشاركين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع سيمون سكويب مؤسس HelpBnk.com، الذي يتابعه أكثر من 18 مليون متابع، حيث كرّس مسيرته لمساعدة الناس على مساعدة بعضهم، وبدأ أول مشروع له وهو بلا مأوى في عمر 15 عاماً، ثم باع لاحقاً وكالته Fluid لشركة PwC، ويقود سايمون حملة #GiveWithoutTake بهدف مساعدة 10 ملايين شخص على إطلاق مشاريعهم.

كما يشارك في القمة صانع المحتوى أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح"، الذي يحظى بشعبية كبيرة لطريقته المبتكرة في تقديم المعلومات، وهو باحث وواحد من الشخصيات البارزة في مجال تبسيط العلوم، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من 8 ملايين متابع.

ويشارك في القمة أيضاً أحمد أبوزيد، صانع محتوى ومعلّم، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من 15 مليون شخص، منهم أكثر من 9 ملايين مشترك على يوتيوب، وهو مؤسس قناة "دروس أونلاين"، إحدى أبرز القنوات التعليمية في العالم العربي، والمتخصصة في التطوير الذاتي والإنتاجية والتعلّم، ويقدّم دورات وورش عمل في بناء العادات والنمو الشخصي، ويساعد من خلال محتواه الملايين على تحسين مهاراتهم، وتطوير مسارهم المهني، ورفع إنتاجيتهم.

كما يشارك في القمة فينه جيانك، رائد أعمال ومتحدث عالمي ومدرب تواصل، حيث ساعد خلال مسيرته آلاف الأشخاص على اكتشاف قدراتهم وتعزيز مهارات التواصل لديهم، ويقدم تجارب تعليمية ممتعة وعملية، ويصل عدد متابعيه إلى أكثر من 15 مليون متابع.

ومن المشاركين في القمة أيضاً دان أليكسندر، المعروف باسم Odd Danny على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدّم محتوى تعليمياً مميزاً عن الحيوانات، وقد حصد متابعة تزيد على 10 ملايين شخص، ويتعاون حالياً مع علامات عالمية مثل National Geographic وDisney.

ويشارك في قمة المليار متابع كريس دو، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 10 ملايين شخص، وهو مصمم حائز على جائزة إيمي، ومخرج، والرئيس التنفيذي المؤسس لشركة The Futur، وهي منصة تعليمية تهدف إلى تعليم مليار شخص تحويل شغفهم إلى مصدر دخل مستدام.

وتستقطب القمة أيضاً صانع المحتوى حسن الهاشم، الذي يتابعه أكثر من 8.5 مليون شخص، حيث عمل حسن مهندس برمجة لمدة 10 سنوات، قبل أن ينتقل إلى صناعة المحتوى عام 2020، وبدأ بإنتاج وتقديم البرنامج الوثائقي العربي على يوتيوب "غموض".

ومن المشاركين في القمة تينغ شي تشي، المعروفة باسم Ms Qiwiie، وهي صانعة محتوى ورائدة أعمال ماليزية تدير واحدة من أسرع العلامات الإعلامية نمواً في جنوب شرق آسيا في مجال الأطفال ونمط الحياة، وبفضل ملايين المشاهدات، أصبحت صوتاً بارزاً في سرد القصص والثقافة الشعبية، ورُشّحت لجائزة "مبدع العام" من تيك توك في 2024، ويبلغ عدد متابعيها 8.9 مليون متابع.

ويشارك في قمة المليار متابع أيضاً عمر أبو الرب وهو صانع محتوى وراوٍ بصري ويتابعه 6 ملايين شخص، حيث يتميز بأسلوب سردي جذاب يمزج بين الصورة السينمائية والتحليل الثقافي والسياسي والاجتماعي، مقدّماً محتوى يشرح قضايا المنطقة بأسلوب مبسّط وعميق في الوقت نفسه.

ومن المشاركين في قمة المليار متابع أيضاً جوستين سينغ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2.1 مليون متابع، حيث درّب أكثر من 30 ألف طالب ومحترف على اكتساب المهارات والمعرفة في نصف الوقت، إضافة إلى مشاركة صانعة المحتوى آشينا سيروهي التي تقود قناة Aevy TV، وهي من أبرز القنوات المؤثرة في الهند في مجال المعلومات والترفيه، حيث تقدّم فيديوهات تشرح موضوعات معقدة في الأعمال والاقتصاد والثقافة بأسلوب مشوّق وسهل الفهم، ما أكسبها متابعة واسعة تتجاوز 1.6 مليون متابع.