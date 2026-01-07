شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية “هبة كايرو” تستعرض بسيارتها الفارهة في شوارع القاهرة وتشكر زوجها المصري والقروب العامل معها

نشرت سيدة الأعمال السودانية, المثيرة للجدل هبة حسن يوسف, الشهيرة باسم “هبة كايرو”, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “كايرو”, تستعرض بسيارتها الفارهة التي كانت تقودها بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة. سيدة الأعمال قدمت خلال المقطع شكرها لزوجها المصري, أيمن يونس, ولكل القروب العامل معها بمطعمها الشهير بحي المهندسين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

