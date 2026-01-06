الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - المالية توضح حقيقة زيادة رواتب الموظفين تزامنا مع رفع معاش الضمان

زادت تساؤلات المواطنين السعوديين عن زيادة مرتبات الموظفين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لأوامر الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة والتي نصت على زيادة الرواتب المقدمة من الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بما يعادل 330 ريال سعودي على الراتب، وسوف نعمل في المقال التالي على توضيح صحة هذه المعلومات.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين

بعد الأوامر الأخير التي صدرت من قبل الملك سلمان عن حساب المواطن بخصوص الزيادة في راتب البرنامج، فيظن بعض الموظفين بوجود زيادة في الرواتب ليتم صرفها في يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي الحقيقة قامت وزارة الموارد البشرية بنفي هذا الخبر على أنه لا يوجد أي زيادة في رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري.

بالإضافة إلى أن الزيادة التي قد تم الاعلان عنها مختصة فقط على المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ومن حساب المواطن فقط.

ويجب على الموظفين عظم الانسياق تجاه أي شائعات، وأنه في حالة وجود زيادة في الرواتب الخاصة بهم فسوف يتم الاعلان عن ذلك على المواقع الرسمية بأمر ملكي.

خطوات الاستعلام عن الراتب

قامت وزارة المالية الخاصة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن منصة إلكترونية يتمكن من خلالها الموظفين من الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم، وذلك يتم وفقاً لاتباع مجموعة الخطوات التالية:

في البداية لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة اعتماد، والذي يتم الوصول إليه عن طريق الضغط هنا.

عليك بالضغط على زر تسجيل الدخول.

عليك باختيار المنصة الخاصة بالأشخاص التابعين لمنصة اعتماد.

عليك بتسجيل البيانات الخاصة بالمنصة التي تتطلب منك.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

سوف يتم تحويلك مباشرة إلى الصفحة الخاصة بعملية الاستعلام عن الراتب الشهري الخاص بك.

قم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالضغط على زر عرض حتى يظهر لك كافة التفاصيل الخاصة براتبك الشهري.

موعد صرف راتب الموظفين شهر أكتوبر

قامت وزارة المالية السعودية بتحديد الموعد الذي فيه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بجميع موظفين الحكومة.