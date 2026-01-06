سداد قروض 1447 أفضل عروض المكاتب والشركات والبنوك السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - يبحث العديد من المتعثرين في المملكة عن أفضل عروض سداد قروض في السعودية، حتى يتمكنوا من الحصول على قرض مناسب لسداد مديونياتهم بشكل سريع، ثم يقومون بسداد القرض على أقساط شهرية مريحة، وبنسبة سنوية معقولة، لذا نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز أفضل عروض التمويل المقدمة من المصارف، والمكاتب السعودية لسداد القروض.

أفضل عروض سداد قروض في السعودية

يوجد العديد من جهات التمويل في المملكة العربية السعودية التي تقدم عروض التمويل المناسبة لسداد التعثر في سداد القروض، لذا بحثنا عن أفضلها لكي نقدمها في الفقرات التالي:

1- تمويل مصرف الراجحي لسداد المديونية

يعد الراجحي من أفضل جهات التمويل في السعودية بشكل عام، وهو يوفر تمويل شخصي لسداد المديونية حيث يمكن الحصول على ذلك القرض بقيمة تصل على 2,5 مليون ريال سعودي لسداد مديونية البنوك المحلية، ويتميز هذا التمويل بالآتي:

نسبة سنوية تبدأ من 2.24%.

مدة سداد مريحة تصل حتى خمسة سنوات كاملة للمواطنين، وثالثة سنوات للمقيمين.

يتميز قرض سداد الديون بهامش ربح تنافسي.

تتم كافة إجراءات التمويل بشكل سريع.

يمكن للمتقاعدين الحصول على التمويل.

لا يتعارض الحصول على تمويل سداد الديون مع الحصول على منتجات تمويلية أخرى من مصرف الراجحي.

يتيح القرض إمكانية السداد المبكر.

لا يشترط القرض وجود كفيل.

يتيح المنتج تأجيل سداد أول قسطين.

الإعفاء كليًا من المديونية في حالات الوفاة، أو العجز الكلي.

اقرأ أيضًا: القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية

2- عروض شركة التمويل السعودية لسداد القروض

أما عن شركات التمويل في السعودية فيوجد عدة أسماء تقدم عروض سداد القروض وبنسب سنوية تعد الأفضل مثل ما يلي:

مشاري لتسديد القروض: وهي واحدة ضمن أبرز الأسماء في مجال التمويل، وتسدد القروض بالدمام، وتملك عدة فروع في مدن ومحافظات المملكة.

وهي واحدة ضمن أبرز الأسماء في مجال التمويل، وتسدد القروض بالدمام، وتملك عدة فروع في مدن ومحافظات المملكة. مؤسسة المسددون: من أفضل الخيارات لسداد القروض واستخراج ديون جديدة بنسبة سنوية، وأقساط استحقاق أكثر تيسيرًا، ما يجعلها حل مناسب للمشكلات التعثرات المالية المتأخرة.

من أفضل الخيارات لسداد القروض واستخراج ديون جديدة بنسبة سنوية، وأقساط استحقاق أكثر تيسيرًا، ما يجعلها حل مناسب للمشكلات التعثرات المالية المتأخرة. شركة أبو زين لسداد الديون: وهي تعمل على تقديم خدماتها في سداد القروض المتعثرة لكل من المواطنين، والعسكريين، وهي تقدم خدمة السداد لجميع أنواع القروض، ومن كافة المصارف المحلية.

في الختام نكون قد عرضنا أفضل جهات التمويل في المملكة العربية السعودية، التي تقدم تمويلات سداد القروض المتعثرة، حيث تقدم حلول متمثلة في قروض سريعة بنسبة سنوية وأقساط تعد الأفضل.