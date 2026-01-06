الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - التسجيل في التأهيل الشامل لمرضى السرطان 1447 ما هي شروطه؟

يتساءل العديد من مرضى السرطان عن التسجيل في التأهيل الشامل لمرضى السرطان 1447 ما هي شروطه؟ وتعتبر تلك الشروط ليست كثيرة، ولذلك لأن مرضى السرطان يكونوا في أشد الاحتياج إلى الكثير من المعونات في هذه الوعكة الصحية القاسية، لذلك يمكن من خلال جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي الشروط التسجيل في التأهيل الشامل لمرضى السرطان.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل لمرضى السرطان

يوجد بعض شروط التسجيل البسيطة التي يجب على مريض السرطان استيفائها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب على المريض تقديم طلب مالي من أجل المرض، وذلك التي تبدأ من 4 آلاف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي في العام الواحد.

تقديم المستندات الشخصية.

تقديم بعض الأوراق عن الحالة الصحية.

لابد أن يكون المريض سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم 45 سنة.

تقديم أرع صور شخصية حديثة للمستفيد.

من الضروري وجود حساب بنكي للمريض، وذلك لأرسال الإعانات عليه بشكل شهوي.

شرط تقديم العلاج والمعاونة للأشخاص الغير قادرين على تكاليف العلاج.

طريقة الاستعلام عن الإعانة المالية

هي خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد من أصحاب مرضى السرطان الاستعلام عن حالة الإعانة المالية المقدمة لأصحاب مرضى السرطان، ويمكنك تتبع الخوات التالية:

ادخل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” من هنا “.

اتجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

ادخل كافة المعلومات حول نوع الإعانة، والتحقق من الاستخدام البشري.

قم بعمل تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

سيتم فتح صفحة بها كافة المعلومات حول الإعانة المالية المقدمة.

كم إعانة مرضي السرطان

يتم إعطاء مريض السرطان بعض المبالغ التي تساعده في العلاج، وذلك لكي يعيش في بعض من الأمان الاجتماعي، لذلك يتم تقديم صندوق التضامن الاجتماعي الدعم الكافي لمرضي السرطان، والتي تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 75 عام، وتكون تلك الإعانة قدرها 4000 ريال سعودي، ويمكن أيضًا ان تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

وضعت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط التي لابد من مريض السرطان أن يقوم بها لكي يتم من الحصول على الدعم المالي للإعانة.