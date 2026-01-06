منيو ماما نوره بالأسعار 2026 وفروع المطعم ومواعيد العمل  ورقم التواصل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمنيو ماما نوره بالأسعار 2026 وفروع المطعم ومواعيد العمل ورقم التواصل

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن منيو ماما نوره بالأسعار وفروع المطعم ومواعيد العمل ورقم التواصل، وذلك لأن مطعم ماما نوره واحد من أشهر وأهم المطاعم في المملكة العربية السعودية، والذي له العديد من الفروع المتعددة في جميع أنحاء المملكة، ويأتي له خصيصًا الناس من مختلف الأماكن لتناول الأطعمة المميزة التي يقدمها، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على مواعيد العمل في مطعم ماما نوره.

منيو ماما نوره بالأسعار

بالنظر إلى منيو ماما نوره بالأسعار سنجد أن المنيو يحتوي على الكثير من الأصناف المختلفة والأطعمة المميزة التي لا يعلو سعرها بشكل مبالغ فيه، فهي في متناول الجميع ولهذا نقدم لكم من خلال الجدول التالي منيو ماما نوره بالأسعار:

الصنف السعر بالريال السعودي ساندوتش فول 4 صحن فول 8 ساندوتش كبدة 7 ساندوتش نقانق 7 ساندوتش مقلقل 7 ساندوتش دجاج 7 صحن دجاج 14 ساندوتش برجر دجاج 10 ساندوتش فلافل مع البيض 8 ساندوتش فلافل بالحمص 8 ساندوتش فلافل بالحمص والبيض 9 صحن فلافل صغير 13 صحن فلافل كبير 25 صحن فلافل مع بيض صغير 15 صحن فلافل مع بيض كبير 27 فطيرة لبنة 7 سعر فطيرة سبانخ 7 فطيرة جبن بالعسل 7 بابا غنوج 12 تبولة 10 صحن ورق عنب صغير 8 صحن ورق عنب كبير 16 صحن شاورما وسط دجاج 30 صحن شاورما كبير دجاج 40 صحن شاورما كبير لحم 48 صحن شاورما مشكل 45 كيلو كباب دجاج 180 مشوي مشكل صحن 46

فروع مطعم ماما نوره

هناك عدد من الفروع الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تخص مطعم ماما نوره الشهيرة، ومن فروع المطعم ما يلي:

فرع الثمامة : الندى، طريق القمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

: الندى، طريق القمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية. فرع السويدي: حي السويدي، شبرا، عائشة بنت أبي بكر، الرياض، المملكة العربية السعودية.

حي السويدي، شبرا، عائشة بنت أبي بكر، الرياض، المملكة العربية السعودية. فرع الرحمانية : الرحمانية، طريق الملك عبد الله، الرحمانية، المملكة العربية السعودية.

: الرحمانية، طريق الملك عبد الله، الرحمانية، المملكة العربية السعودية. فرع الضباب : السليمانية، شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

: السليمانية، شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد، الرياض، المملكة العربية السعودية. فرع النسيم : النسيم الغربي، طريق خريص، الرياض.

: النسيم الغربي، طريق خريص، الرياض. فرع اليرموك: حي اليرموك، طريق الدمام، الرياض.

مواعيد العمل

يبدأ العمل يوميًا في مطعم ماما نوره بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثالثة فجرًا، وذلك في جميع فروع المطعم بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن المطعم يعمل طوال أيام الأسبوع.

رقم التواصل مع مطعم ماما نوره

هناك عدة أرقام يمكن التواصل بها مع مطعم ماما نوره حسب الفرع الذي ترغب في التواصل معه، وتتمثل طرق التواصل مع مطعم ماما نوره لمختلف الفروع فيما يلي:

رقم فرع حي السويدي 966112666623.

رقم فرع حي النسيم 966114999961.

رقم فرع حي الضباب 966114622195.

رقم فرع حي الثمامة 966114755553.

رقم فرع حي اليرموك 966112369333.

رقم فرع حي الرحمانية 966114708881.

يعتبر مطعم ماما نوره واحد من أهم وأشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية والذي يقدم عدد كبير من الأصناف المختلفة والمميز في الطعم، حيث إن المطعم له وصفات خاصة به تجعله مختلف عن غيره من مطاعم.