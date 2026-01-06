الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية2 مليون ريال بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي!! بنك الراجحي يقدم أفضل قرض لمن عليه إيقاف خدمات في السعودية

2 مليون ريال بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي!! بنك الراجحي يقدم أفضل قرض لمن عليه إيقاف خدمات في السعودية

إن مصرف الراجحي يقوم بتقديم العديد من التمويلات، من ضمنها 2 مليون ريال بدون كفيل بنك الراجحي، والذي يمكن من خلاله الحصول على العديد من المميزات التي طرح عملاء البنك عدة أسئلة عنه، لذا نتناول عبر جريدة لحظات نيوز عروض بنك الراجحي، وحاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي.

2 مليون ريال بدون كفيل بنك الراجحي

إن بنك الراجحي يقدم إلى عملائه العديد من الخدمات التمويلية المتنوعة، ومن ضمنها إمكانية الحصول على مبلغ 2 مليون ريال بدون كفيل بنك الراجحي بهامش ربح تنافسي، ويمكن أن يحصل عليه من تم وقف خدماتهم، وذلك من خلال تمويل شخصي سداد المديونية، ولكن يجب على العميل استيفاء الشروط التي تتمثل فيما يلي:

تقديم كل أوراق الدين للبنك السابق.

تحويل كل الدين إلى البنك وليس جزءً منه.

تقديم كشف حساب إلى مصرف الراجحي بآخر 3 شهور من المعاملات المصرفية مع المصرف المدين.

إرفاق خطاب تحويل الدين من البنك المدين.

اقرأ أيضًا: الساعة كم ينزل حساب المواطن

مميزات 2 مليون ريال بدون كفيل بنك الراجحي

إن بنك الراجحي يقوم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتمويلية على عملائه، حيث إن يقدم خدمة تمويل شخصي سداد المديونية، والذي يمكن من خلاله الحصول على زمرة من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

يبدأ معدل النسبة السنوية من 2.24%.

الحصول على 30000 نقطة مكافأة عند طلب التمويل عبر تطبيق بنك الراجحي.

إمكانية السداد على مدار 60 شهر للمواطنين و36 شهر للمقيمين.

السرعة في إتمام إجراءات طلب تمويل.

الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من بنك الراجحي

منح التمويل إلى العملاء المتقاعدين، ومن على وشك التقاعد، وغير السعوديين.

يتم تأجيل دفع استحقاق أول قسطين الخاص بمنتج سداد المديونية في حالة إذا رغب العميل ذلك.

خدمة السداد المبكر في أي وقت، وذلك بناءً على طلب العميل.

لا ينبغي أن يكون هناك كفيل للحصول على التمويل.

يتم الاعفاء عن المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

إن خدمة حاسبة التمويل الشخصي واحدة من ضمن أفضل الخدمات الرقمية التي يمكن الحصول عليها، والتي يمكن من خلالها معرفة مدى استحقاق العميل في الاستفادة من تمويل شخصي سداد المديونية بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني بنك الراجحي “من هنا“. اختر تسجيل الدخول. سجل بيانات تسجيل الدخول (كلمة المرور، واسم المستخدم). حدد التمويل الشخصي. اختر تمويل جديد. املأ بيانات حاسبة التمويل الشخصي (نوع الحساب، والجنسية، والراتب الشهري، والأقساط الشهرية، وقطاع العمل، والقطاع الفرعي، ومدة التمويل). انقر احسب.

إن في الختام قد تناولنا الرد حول تمويل الراجحي المميز الذي يمكن من خلاله الحصول على مبلغ 2 مليون بهامش ربح رائع، وغيره من المميزات التي يمكن الاستفادة منها عبر التمويل الذي يقدمه الراجحي لعملائه.