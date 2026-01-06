أسعار تأمين axa في السعودية وكيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةأسعار تأمين axa في السعودية وكيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا؟

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة أسعار تأمين axa في السعودية، حيث تختلف أسعار التأمين الصحي المقدمة من شركة أكسا في المملكة العربية السعودية وذلك باختلاف الفئة، وتقوم الشركة بتوفير عدة فئات سعرية من أجل تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات، من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا.

أسعار تأمين axa في السعودية

ينقسم تأمين أكسا في السعودية لعدة أنواع، ولكل نوع أسعار مختلفة وتتمثل تلك الأسعار فيما يلي:

أسعار تأمين axa الألماسي

تتمثل أسعار تأمين axa الألماسي فيما يلي:

منطقة التغطية الإقامة والإعاشة الحمل والولادة الإقتطاع / التحمل التحمل / الإقتطاع ( دواء جنيس) ( دواء مبتكر)

الأسنان / الأساسي القنوات الجذرية والطوارئ النظارات الطبية الاخلاء الطبي الدولي للطوارئ ممكلة العربية السعودية جناح 15000 ريال سعودي 20% كحد أقصى 100 ريال سعودي دواء جنيس 20% بحد أقصى 30 ريال سعودي 50% بدون أي حد أقصى 1200 ريال 800 ريال سعودي وبنسبة تحمل 20 % 400 ريال سعودي كحد أقصى وذلك لمن كان عمره أقل من 14 سنة وأقل خلال مدة الوثيقة مغطاة إقليمي جناح 15000 ريال سعودي 10% بحد أقصى 50 ريال سعودي دواء جنيس 20% بحد أقصى 30 ريال سعودي 50% بدون أي حد أقصى 1800 ريال 1200 ريال سعودي وبنسبة تحمل 20 % 1000 ريال سعودي مغطاة ممكلة العربية السعودية جناح 15000 ريال سعودي 20% بحد أقصى 300 ريال سعودي دواء جنيس 20% بحد أقصى 30 ريال سعودي 50% بدون أي حد أقصى 1500 ريال 1000 ريال سعودي ونسبة تحمل 20% 750 ريال مغطاة

أسعار تأمين axa بلاتينيوم

تتمثل أسعار تأمين axa بلاتينيوم على النحو التالي:

الشبكة منطقة التغطية الإقامة والإعاشة الحمل والولادة الإقتطاع / التحمل التحمل / الإقتطاع ( دواء جنيس) ( دواء مبتكر)

الأسنان / الأساسي القنوات الجذرية والطوارئ النظارات الطبية الاخلاء الطبي الدولي للطوارئ A2 المملكة العربية السعودية غرفة خاصة 15000 ريال سعودي 20% كحد أقصى 100ريال سعودي 20 % بحد أقصى 30 ريال سعودي 50 % بدون حد أقصى 1200 ريال سعودي 8000 بنسبة تحمل 20 % ريال سعودي 400 ريال سعودي بحد أقصى لمن بعمر 14 سنة أو أقل خلال مدة الوثيقة مغطاة A1 إقليمي غرفة خاصة 15000 ريال سعودي 10 % بحد أقصى 50 ريال سعودي 20 % بحد أقصى 30 ريال سعودي 50 % بدون حد أقصى 18000 ريال سعودي 1200 بمسبة تحمل 20% ريال سعودي 750 ريال سعودي مغطاة A+3 المملكة العربية السعودية غرفة خاصة 15000 ريال سعودي 20% بحد أقصى 300 ريال سعودي 20 % بحد أقصى 30 ريال سعودي 50 % بدون حد أقصى 15000 ريال سعودي 1000 بنسبة تحمل 20% ريال سعودي 750 ريال سعودي مغطاة

كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا

التأمينات الصحية التي يقدمها تأمين AXA تغطي مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية، وذلك بما فيه العلاج الداخلي والعيادات الخارجية، والمستشفيات النفسية والعمليات الجراحية، والأدوية والأسنان والعلاج الطبيعي والعلاج بالتأهيل، وغيرها وتستطيع الاطلاع على قائمة المستشفيات والعيادات والتي يشملها تأمين AXA في المملكة العربية ” من هنا“.

تعرفنا على أسعار تأمين axa في السعودية، وتعتبر شركة أكسا واحدة من أكبر وأفضل الشركات والتي تعد ذات علامة تجارية كبيرة ومتخصصة في مجال التأمين، وتهدف الشركة لتقديم أفضل الخدمات التأمينية والراحة للعملاء.